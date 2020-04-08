COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 8 апреля

По информации регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Орловской области на данный момент 9 подтвержденных случаев COVID-19 (всего было выявлено 12).



15 человек находятся на медицинском карантине, 917 - под медицинским наблюдением. Трое выздоровевших.



Сейчас в Орле проходит заседание регионального оперативного штаба.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



