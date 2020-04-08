Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Как в Орле следят за состоянием приезжающих, и почему все автобусы встречают полицейские и медики?



- Сроки экзаменов - переносятся. Разъяснения руководителя регионального департамента о том, как будет организован учебный процесс.



- Нового асфальта, скамеек и лавочек они ждали почти 10 лет. И в этом году их двор попал в программу благоустройства. Наш сюжет о настойчивости жителей.



- О чем спрашивают орловцы, набирая номер 112? Мы побывали в центре обработки вызовов и узнали, как сегодня спасатели ведут профилактику и не только пожаров.



- Орловские футболистки напоминают о правилах профилактики коронавирусной инфекции. Они запустили в интернете флешмоб.



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Вести-Орёл

8 апреля 2020 года



