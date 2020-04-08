COVID-19. Россия. Сводка на 8 апреля По данным на сегодняшней день, по состоянию на 10:45, в России зарегистрировано 8672 случая заболевания, 1175 – за последние сутки. 580 человек выздоровело, 63 человека умерло.





Что касается Орловской области, то со вчерашнего дня ситуация не изменилась: на данный момент 9 подтвержденных случаев COVID-19 (всего было выявлено 12). 15 человек находятся на медицинском карантине, 917 - под медицинским наблюдением. Трое выздоровевших.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



