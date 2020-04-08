МЧС - в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции Возросла нагрузка на центр обработки вызовов 112. Ежедневно туда поступают порядка 3 тысяч звонков. Большая часть - это сообщения о возгорании сухой растительности и вопросы обеспокоенных орловцев о действиях в условиях самоизоляции. А самим пожарным приходится проводить дополнительную обработку обмундирования и техники.





Большинству сотрудников регионального главка МЧС удаленный режим работы не подходит, а потому контролировать ситуацию в области и принимать оперативные решения им приходится на своих рабочих местах. Как сообщили в центре управления в кризисных ситуациях, большинство оперативных событий с эпидемией не связаны. Основные заботы спасателям сегодня доставляет горение усохшего травостоя. С начала года на территории области зарегистрировано 164 термических точки, из них подтвердилось 102. Там горела сухая растительность.



Характер и содержание звонков, поступающих на пульт 112, поменялись в духе сегодняшнего неспокойного времени. Люди звонят и сообщают о плохом самочувствии. При необходимости диспетчер переадресовывает вызов в скорую помощь.



Увеличилось число звонков от людей, склонных к панике.



Юлия Краснова, старший оператор центра обработки вызовов 112: «Люди опасаются, говорят, что боятся выходить из дома. Мы слышим в голосе смятение, страх, тревогу. Мы стараемся выступать в роли психологов, успокаиваем как можем, пытаемся внушить доверие, потому позвонивший должен чувствовать уверенность оператора. Заявители спрашивают телефоны Роспотребнадзора, соцзащиты, департамента здравоохранения. Многим, особенно пожилым людям, нужна помощь волонтеров. Мы сообщаем все номера телефонов».

У пожарных Орловщины, несмотря на огромную нагрузку по ликвидации стихийных палов травы, появились новые обязанности.



Виталий Тюрин, заместитель начальника ПСЧ-1: «Автономный бортовой комплекс специальной обработки размещен на пожарных автомобилях - для обработки личного состава и техники после завершения аварийно-спасательных работ на объектах, где есть угроза заражения личного состава». Бойцы пожарной охраны, проводящие дезинфекцию, облачаются в костюмы Л-1. Их коллеги, которым предстоит пройти санобработку в боевой одежде, используют для дыхания аппараты сжатого воздуха. Растворенный в воде химический состав позволяет полностью исключить угрозу заражения. Обработку проходят и автомобили МЧС, вернувшиеся с пожаров и происшествий. Тщательнее всего антисептиком поливают ходовую часть.





Иван Суверин

8 апреля 2020 года



