Единая дежурно-диспетчерская служба Орла работает в прежнем режиме За сутки сюда поступает в среднем около трехсот звонков от горожан.





Сейчас, как нам сообщили, всё больше жителей вновь интересуют вопросы ЖКХ, уборки улиц, дороги и бродячие собаки. А вот в первую неделю самоизоляции горожане звонили, чтобы услышать ответы на такие вопросы: как защититься от новой инфекции, хватит ли продуктов первой необходимости на всех, и можно ли выезжать за город и выходить из дома. Ответы на подобные вопросы можно получить по номеру 8 800 200 01 12.





Анна Вайсергисер

8 апреля 2020 года



