Госинспекция труда в Орловской области проверила поступившую жалобу о нарушении режима самоизоляции

Из-за карантина многие предприятия обязаны приостановить свою деятельность. Однако далеко не все соблюдают закон. В инспекцию труда неоднократно поступают жалобы, которые служба обязана проверить,



Игорь Юдин, начальник отдела госинспекции труда по Орловской области: «В государственную инспекцию труда поступило обращение от работников Орловского кабельного завода, что они, вопреки Указу Президента, работают в дни, объявленные нерабочими. Они также сообщили, что их принудительно заставляют писать заявления, что они выходят по собственной воле. Госинспекция труда проводит проверку. Вчера приезжали по адресу, нас охрана не пустила. Это незаконно. В соответствии с законодательством, госинспекция труда в любое время суток имеет право при предъявлении служебного удостоверения посещать любые предприятия».

На следующий день инспекторы снова приехали сюда, только уже с полицией и нашей съемочной группой. В этот раз охрана также не хотела пускать проверяющих. Но затем они приняли другое решение. Правда, наш видеоператор остался за воротами.



Несмотря на включенный свет и работающую вентиляцию, предприятие оказалось пустым. Как уверяет представитель юридического отдела, завод не работает и терпит огромные убытки. Кто и почему написал в инспекцию по охране труда, юрист не знает.



Александр Беликов, заместитель руководителя юридического отдела завода: «Сложно прокомментировать. Я не знаю, кто писал - наш сотрудник или конкуренты. Вариантов много».

Эта жалоба не подтвердилась, в противном случае работодателю грозил бы штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей - для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц. Впрочем, убытки от остановки производства у многих предприятий уже составляют сотни тысяч и даже миллионы рублей, а некоторые уже на гране банкротства.





Татьяна Тимохина

8 апреля 2020 года



