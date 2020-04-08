В Мценске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Сообщение о возгорании жилого дома на улице Советской в городе Мценске

на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило накануне в 12:15.



В результате пожара кровля дома сгорела на площади 45 квадратных метров. Кухня выгорела на площади 25 квадратных метров, остальные помещения дома закопчены.



В 12.36 было обнаружено тело мужчины 1981 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 110 раз, из них – 96 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



