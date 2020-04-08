Семьи с детьми до трех лет получат ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в апреле - июне 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».





Как сообщает информационный портал Орловской области, ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей будут произведены в апреле - июне 2020 года лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.



Ежемесячные выплаты будут осуществляться на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации.



Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки.

Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.



Правительству Российской Федерации поручено определить порядок и условия осуществления указанных выплат.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



