В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем клиентам Почты России на дом досрочно Все выплаты будут произведены до 12 апреля 2020 года включительно.





Как сообщает информационный портал Орловской области, в доставке пенсий заняты полторы тысячи почтальонов. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, почтальоны с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов могут принять коммунальные платежи, оформить подписку, произвести оплату услуг связи. В подтверждении оплаты клиенту выдаётся кассовый чек.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



