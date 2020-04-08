Жителя Мценска обвиняют в краже и убийстве В Орловской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя и кражи имущества.





Следствием установлено, что в 28 ноября 2019 года 32-летний обвиняемый, находясь в одной из кредитных организаций, похитил телефон у незнакомого ему мужчины.



5 января 2020 года обвиняемый, находясь в комнате одного из общежитий города Мценска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 42-летним знакомым и избил его до смерти.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



