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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП

Из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения.


7 апреля в 16 часов водитель, управлял автомобилем «Киа Спектра», следовал по автодороге Змиевка – Глазуновка - Тросна, в районе 11 км не справился с управлением и допустил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала пассажир.
Женщина получила телесные повреждения, не госпитализирована.

В этот же день в 14 часов 70-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», следовал по автодороге Москва – Харьков – Азарово - Протасово, в районе 0 км допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадала пассажир. 64-летняя женщина получила травмы, направлена на амбулаторное лечение.


Орловское Информбюро
8 апреля 2020 года
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