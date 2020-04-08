Футболистки мини-футбольной сборной Орловского опорного вуза решили напомнить болельщикам о важности гигиены В соцсетях девушки запустили флешмоб.





В социальных сетях команды появилось видео с призывом мыть руки и мотивировать на это своих родных и друзей вне зависимости от расстояния. Флешмоб футболистки ОГУ передали своим соперницам по высшей и первой лиге Чемпионата России. Напомним, в связи с карантином был приостановлен сезон розыгрыша Первенства Первой лиги ЦФО, в котором принимают участие два состава команды ОГУ.





Анастасия Дорохова

8 апреля 2020 года



