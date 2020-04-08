На 66-м году ушел из жизни прозаик, журналист, член Союза писателей России Юрий Оноприенко Выпускник железнодорожного техникума, он больше 30-ти лет проработал в главной газете области - «Орловской правде».





Юрий Оноприенко - автор 12 книг рассказов, повестей и романов. Его произведения включены в хрестоматию для школ и вузов, переведены на китайский язык. А прошлой осенью в Орле прошла презентация его книги для детей «Мальчик и вулкан». Его прозу высоко ценили такие писатели как Валентин Распутин, Василий Белов, Валерий Ганичев. Юрий Алексеевич признанный прозаик, лауреат Бунинской премии, лауреат журнала «Современник».



Орловское журналистское сообщество выражает соболезнование родным и близким Юрия Оноприенко.





Надежда Невматулина

8 апреля 2020 года



