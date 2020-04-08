Орловские учителя и ученики осваивают дистанционное обучение Это новая форма для орловских школ. Поэтому и у педагогов, и у детей и у их родителей возникает немало вопросов.





Проходят уроки и в форме видеоконференций. Для участников необходимо иметь не только компьютер, но и вебкамеру, и микрофон. Но даже в хорошо оснащенных компьютерной техникой школах и домах бывает немало проблем из-за большой загруженности Интернет-сети. Там же, где нет необходимого оборудования, обучение проходит по традиционной системе.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Если в населенных пунктах Интернет-трафик недостаточный, или у семьи нет возможностей - нет компьютеров, нет планшетов, в этом случае дистанционное обучение будет осуществляться традиционными, привычными всем способами - учебник и тетрадь. Ребята будут получать домашнее задание от педагогов по мобильной связи или в мессенджерах и выполнять его в тетрадках. По истечении недельного срока тетради можно будет представить в образовательную организацию и учителя проведут проверку».





Татьяна Тимохина

8 апреля 2020 года



