Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Задания - онлайн, ответы - тоже. Третий день орловские школьники учатся дистанционно. Как работает такая система образования?



- 85 тысяч масок за сутки. И это не предел. Орловские предприятия восполняют дефицит защитных масок.



- Почему ремонт во двор дома по улице Октябрьской пришел не сразу? И как жителям удалось добиться обновления?



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Вести-Орёл

8 апреля 2020 года



