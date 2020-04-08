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Дополнительных ограничительных мер на Орловщине вводиться не будет

В Орле состоялось заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.


Ключевые цифры на начало дня практически не изменились с вчерашнего дня - 12 выявленных случаев заражения COVID-19, 3 факта выздоровления, 15 человек на медицинском карантине и 917 - под наблюдением.
 
Кстати, все присутствующие на совещании заметили изменения - рассадка участников предусматривала социальную дистанцию. Разговор начался с хороших новостей: Минпромторг начал закрывать дефицит защитных масок - 100 тысяч штук уже поступили в регион и были распределены между орловскими больницами. Ещё 60 тысяч масок поступили в муниципальные аптеки. Также на совещании было принято решение, что дополнительных ограничительных мер в регионе вводиться не будет. 
 
И хотя руководитель областного Управления Роспотребнадзора предлагал вновь закрыть адвокатские и нотариальные конторы, ветеринарные магазины, оптики, и автозапчастей, губернатор это решение не поддержал.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Каким образом мы реализуем конституционное право граждан на адвокатскую защиту, если мы закроем адвокатов? Это не места массового скопления. Мы совершенно осознанно пошли на включение этой части в прошлый протокол. То же самое касается нотариальных действий. Это разовые действия, которые на сегодняшний день, к сожалению, по истечении первой недели мы просто вынуждены реализовать. Мы не можем их заменить ничем другим». 
 
Также невозможно, по мнению главы региона, обойтись без магазинов оптики, например, если, допустим, у ребенка сломались очки.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы приняли больше 2 000 заявок разных предприятий, участвующих в хозяйствующих цепочках. Но здесь жизненная необходимость, которая обуславливается именно потребностью».



Антон Киселёв
8 апреля 2020 года
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