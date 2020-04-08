среда 8.04.2020 17:40:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле стартовали работы по озеленению

В первую очередь в этом году высаживать саженцы будут на месте ранее спиленных деревьев. Это стало возможным благодаря покупке измельчителя пней. Он обошелся бюджету в сумму около трех миллионов рублей.


Несмотря на сложную эпидобстановку, коммунальные службы не могут сейчас отойти от дел, тем более что подошло время обновления зеленого фонда города.  Настал и момент для решения еще одной насущной проблемы - в городе около двух тысяч старых пней, которые остались от сухих деревьев. Многие из них располагаются вдоль центральных улиц. Без ущерба природе и асфальтовому покрытию измельчитель пней  разделывается с ними в считанные минуты.
 
После того, как от пня осталась лишь труха, ее вручную убирают. Сотрудники «Зеленстроя» на месте больных деревьев посадят новые. Закуплено более 5 тысяч саженцев лип, рябин, клена и берез. «Зеленые легкие» города обновят в каждом районе.
 
Новая машина может стать и отличной помощницей в посадке деревьев - она значительно ускорит процесс выкапывания лунок для новых саженцев.



Анна Вайсергисер
8 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.