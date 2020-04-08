В Орле стартовали работы по озеленению

В первую очередь в этом году высаживать саженцы будут на месте ранее спиленных деревьев. Это стало возможным благодаря покупке измельчителя пней. Он обошелся бюджету в сумму около трех миллионов рублей.

Несмотря на сложную эпидобстановку, коммунальные службы не могут сейчас отойти от дел, тем более что подошло время обновления зеленого фонда города. Настал и момент для решения еще одной насущной проблемы - в городе около двух тысяч старых пней, которые остались от сухих деревьев. Многие из них располагаются вдоль центральных улиц. Без ущерба природе и асфальтовому покрытию измельчитель пней разделывается с ними в считанные минуты.

После того, как от пня осталась лишь труха, ее вручную убирают. Сотрудники «Зеленстроя» на месте больных деревьев посадят новые. Закуплено более 5 тысяч саженцев лип, рябин, клена и берез. «Зеленые легкие» города обновят в каждом районе.

Новая машина может стать и отличной помощницей в посадке деревьев - она значительно ускорит процесс выкапывания лунок для новых саженцев.