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Школы могут завершить учебный год досрочно
Регионы могут закончить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов ВПР, или перенести часть программы на следующий учебный год. Об этом сообщает сайт министерства просвещения
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Конкретные меры
каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с Правительством Российской Федерации.
Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.
Орловское Информбюро
8 апреля 2020 года