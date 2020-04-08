Школы могут завершить учебный год досрочно

Регионы могут закончить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов ВПР, или перенести часть программы на следующий учебный год. Об этом сообщает сайт министерства просвещения Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с Правительством Российской Федерации. Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



