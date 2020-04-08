Российские медики получат дополнительные выплаты Об этом президент страны Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавируса.





Президент России Владимир Путин поручил установить на три месяца, начиная с апреля, дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу в России. Владимир Путин: «Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. Всем докторам будут выплачивать по 80 тыс. рублей ежемесячно, младшему медицинскому персоналу прибавят по 25 тыс. рублей в месяц. Кроме того, врачам скорой медицинской помощи будут выплачивать по 50 тыс. рублей, а фельдшерам и водителям скорой — по 25 тыс. рублей». По словам Владимира Путина , из федерального бюджета на это выделят более 10 млрд рублей. В ближайшее время средства поступят в регионы.





Орловское Информбюро

8 апреля 2020 года



