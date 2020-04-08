Орловские предприятия возобновляют деятельность

Первые уже получили на это разрешение властей. При этом они обязаны соблюдать жёсткие требования по недопущению распространения COVID-19. И речь не только о масках, перчатках и санобработке помещений. Один из ключевых параметров - социальная дистанция минимум 1,5 метра.

Завод «Протон» - это не просто ведущий отечественный производитель оптоэлектронной техники, это один из самых крупных налогоплательщиков региона. А ещё предприятие имеет цеха непрерывного производства и контракты Министерства обороны. Эти факторы и позволили добиться запуска производства в сложившихся непростых условиях.

Порядка четырех тысяч заказчиков ждут продукцию орловского предприятия. Например, комплектующие для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об их необходимости в условиях пандемии говорить не нужно. Но, тем не менее, завод работает в сокращённом режиме. В смене меньше 350 человек. Сами сотрудники признаются: нововведений не много - электронно-вакуумная гигиена от противоэпидемических санитарных мер отличается не сильно.

Сложность при организации рабочего процесса возникла только одна - соблюдение социальной дистанции. Для этого пришлось передвигать станки.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Мы каждое предприятие рассматриваем в индивидуальном порядке. Анализируем, какие у них договоры, есть ли подтверждающие документы. И если эти предприятия выполняют заказы по обеспечению медучреждений, предприятий ЖКХ, либо предприятий непрерывного цикла, либо оборонзаказ, то таким предприятиям мы даем разрешение. Но просто так - подал заявку и разрешили - такого нет».

Таким образом, отказы получили сотни предпринимателей, так как необходимые документы были неправильно заполнены либо вовсе отсутствовали. Всего же по поводу возобновления своей деятельности в органы власти обратились почти 4 тысячи орловских предприятий.