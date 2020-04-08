Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Предприятия возобновляют работу. Сегодня мы побывали на одном из орловских заводов и узнали, как производство приспосабливается к новым условиям

- Дистанционное обучение. Вопросы родителей и ответы педагогов - в нашем эфире.

- Эта итальянская машина - настоящая гроза орловских пней. Мы увидели в деле измельчитель пней и узнали, где появятся новые деревья.

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Вести-Орёл

8 апреля 2020 года



