Орловцы смогут получить бесплатную медицинскую онлайн-консультацию

Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.

Для получения консультации надо установить на смартфон приложение «Доктор Рядом Телемед» и ввести промокод «VEBMED». Консультации будут доступны до конца апреля бесплатно. Предоставляется два вида консультаций. Срочную можно получить круглосуточно, для плановой - можно выбрать удобную дату и время по десяти направлениям. Консультации проводятся в видео- и аудиоформатах.

Всего в регионе зафиксировано 12 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией. Трое выздоровевших ранее выписаны из больницы им. Боткина. 16 человек находятся на карантине в инфекционных отделениях, 891 человек - на домашней изоляции.