В Орловской области поддержат граждан, получающих пособие по безработице

Гражданам, у которых размер пособия по безработице был ограничен максимальной величиной, произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума. Эти граждане получают пособие по безработице в увеличенном размере, в регионе их 1360 человек.



Численность безработных граждан из категории «предпенсионер» (5 лет до наступления пенсии по старости) – 151 человек. Численность граждан, получающих стипендию в период профобучения, которым будет сделан перерасчет – 116 человек.



Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей в месяц.



Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) также составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер этого пособия составлял 11 280 рублей.



Минимальный размер пособия по безработице остался на прежнем уровне – 1500 рублей.



Напомним, в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, только в случае признания их безработными.



Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель и признанным в установленном порядке безработными, начисляется в первые три месяца в размере 75% их среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), в следующие три месяца − в размере 60% указанного заработка. Назначается сроком на 6 месяцев. При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице (12130 рублей) и ниже минимальной величины пособия по безработице (1500 рублей), сообщает информационный портал Орловской области.