среда 8.04.2020 22:56:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В 2020 году в Орловской области подано более 1500 комплектов документов на онлайн-регистрацию бизнеса

Интернет-сервис ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» позволяет получить услугу по госрегистрации бизнеса независимо от графика работы регистрирующего органа, не посещая его, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Кроме того, при направлении документов на государственную регистрацию в электронном виде не требуется свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на заявлении и уплата государственной пошлины.
 
С начала года в Орловской области подано более 1500 комплектов документов в электронном виде на государственную регистрацию ИП и ЮЛ.
 
При направлении в регистрирующий орган пакета документов на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя требуется наличие электронной подписи, а также установка специальной программы подготовки пакета документов, размещенной на официальном сайте ФНС России. Она позволит избежать ошибок при оформлении заявления, уведомления или сообщения при формировании контейнера для подачи документов в электронном виде.
 
Документы, связанные с внесением записи в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или решение об отказе в регистрации, подписанные электронной подписью регистрирующего органа, будут направлены на указанный заявителем адрес электронной почты.



Орловское Информбюро
8 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.