В 2020 году в Орловской области подано более 1500 комплектов документов на онлайн-регистрацию бизнеса

Интернет-сервис ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» позволяет получить услугу по госрегистрации бизнеса независимо от графика работы регистрирующего органа, не посещая его, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Кроме того, при направлении документов на государственную регистрацию в электронном виде не требуется свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на заявлении и уплата государственной пошлины.

С начала года в Орловской области подано более 1500 комплектов документов в электронном виде на государственную регистрацию ИП и ЮЛ.

При направлении в регистрирующий орган пакета документов на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя требуется наличие электронной подписи, а также установка специальной программы подготовки пакета документов, размещенной на официальном сайте ФНС России . Она позволит избежать ошибок при оформлении заявления, уведомления или сообщения при формировании контейнера для подачи документов в электронном виде.

Документы, связанные с внесением записи в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или решение об отказе в регистрации, подписанные электронной подписью регистрирующего органа, будут направлены на указанный заявителем адрес электронной почты.