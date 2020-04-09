COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 9 апреля

По информации регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Орловской области на данный момент 9 подтвержденных случаев COVID-19 (всего было выявлено 12).



16 человек находятся на медицинском карантине, 891 - под наблюдением. Трое выздоровевших.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



