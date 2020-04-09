Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Предприятия возобновляют работу. Мы побывали на одном из орловских заводов и узнали, как производство адаптируется к новым условиям



- Новый режим и у школьников, и педагогов. Сегодня уроки в орловских школах проходят в режиме онлайн. Мы узнали, с какими трудностями пришлось столкнуться и учителям, и детям, и родителям.



- Щепки - направо и налево. Как в Орле борются с пнями, и где появятся новые молодые деревья? Ответы - в нашем сюжете



- Скоро на Орловщине начнется сезон навигации. В региональном главке МЧС напомнили о безопасности на воде.



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Вести-Орёл

9 апреля 2020 года



