Под Орлом произошло ДТП с пострадавшими Авария произошла в 20:05.





Водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал в районе 1 км Северного подъезда к городу Орлу, где допустил столкновение с автомобилем BMW, с последующим наездом BMW на препятствие - световую опору. «Лада» также встретилась со столбом.



В результате ДТП водитель «Лады» получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимацию ООКБ. Пострадали и пассажиры «Лады» - 25-летняя девушка госпитализирована в БСМП им. Семашко; 32-летний мужчина госпитализирован в ООКБ. Водитель автомобиля BMW также получил телесные повреждения, госпитализирован в БСМП им. Семашко.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



