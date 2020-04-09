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В региональном главке МЧС готовятся к началу сезона навигации

Точную дату пока не определили. Все будет зависеть от эпидобстановки.


Однако в отделе безопасности людей на водных объектах заверили, что работать согласно особенностям сезона собираются водные спасатели и инспекторы ГИМС. Инспекторы ГИМС просят судоводителей подготовиться к навигации всесторонне, чтобы не войти в нее как правонарушители.

Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Если ваше судно подлежит регистрации в реестре маломерных судов, то оно обязательно должно быть зарегистрировано. А судоводитель должен иметь удостоверение на право управления маломерным судном. Также следует помнить о том, что необходимо соблюдать правила использования водных объектов Орловской области для плавания маломерных судов и не нарушать их».



Иван Суверин
9 апреля 2020 года
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