Сегодня депутаты собрались на внеочередное заседание Орловского облсовета В повестке дня — 4 вопроса.





Основной вопрос повестки дня — проект Закона Орловской области «О ежемесячной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно». Документ подготовлен во исполнение Указа Президента РФ от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».



Также депутаты рассмотрят внесение изменений в план проведения «Правительственного часа», сводный перечень наказов избирателей депутатам на 2020 год и в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает сайт Орловского облсовета.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



