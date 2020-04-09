В Орловской области выявлено еще пять зараженных COVID-19 Опубликованы свежие данные на сайте федерального оперативного штаба.





По состоянию на 10:45 в Орловской области выявлено всего 17 заболевших, за последние сутки выявлено пять новых случаев COVID-19, сообщает Стопкоронавирус.рф



Всего в России 10131 случаев заболевания, за последние сутки прибавилось 1459. 698 человек выздоровело, за последние сутки - 118. Умерло 76 человек, за последние сутки - 13.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



