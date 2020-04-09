На Орловщине продолжают гореть хозпостройки и нежилые дома

Пожары произошли в селе Локно Знаменского района, в деревне Яковлево Троснянского район, в деревне Нахлестово Свердловского района.



Причины пожаров и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 115 раз, из них – 92 выезда на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 23 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



