В Должанском районе при пожаре погиб человек Сообщение о возгорании жилого дома на двух хозяев в деревне Евланово Должанского района на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в полночь.





В результате пожара в жилом доме выгорела одна квартира на площади 76 квадратных метров. Расположенный рядом гараж выгорел изнутри на площади 27 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 115 раз, из них – 92 выезда на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 23 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



