Орловский фестиваль LUDI в этом году не состоится Его проведение перенесли на следующий год.





В этом году международный фестиваль камерных и моноспектаклей LUDI дожжен был стать юбилейным. Из-за угрозы распространения коронавируса было решено перенести его на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба театра «Свободное пространство».



Также на следующий год переносится и проведение фестиваля «Крылья Победы».





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



