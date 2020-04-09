В Орловской области не планируют завершать учебный год досрочно Накануне Минпросвещения РФ направило региональным властям рекомендации для учащихся 1–8-х классов завершить учебный год досрочно.





Как пояснила газете «Коммерсант» руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, в регионе учебный год завершится как обычно – в конце мая.



Татьяна Крымова: «Мы успеем завершить изучение всех тем в этом году и завершим ученый год в соответствии с графиком — до конца мая. Корректировка будет заключаться в уменьшении количества часов, которое выделяется на изучение темы. Особенно это актуально для 9–11-х классов в связи с тем, что они готовятся к итоговой аттестации, больше времени будет уделяться тем темам, которые выходят на экзамены».





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



