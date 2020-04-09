11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»

Творческий марафон – это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтёрам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, — всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома.



Впервые в этот день на легендарной сцене Большого театра артисты будут выступать перед многомиллионной аудиторией, но в пустом зале, так, как не выступали, наверное, никогда.



В эфир выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров, Михаил Боярский, Дима Билан и другие.

Артисты примут участие в марафоне, чтобы на языке искусства выразить нашу общую солидарность, надежду и благодарность. В концерте «МЫ ВМЕСТЕ» прозвучат только известные песни и классические произведения.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



