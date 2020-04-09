В рамках проекта «Танцы со звездами» телеканал «Россия-1» запустил флешмоб в социальных сетях #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА

5 апреля стартовал новый сезон шоу «Танцы со звёздами». Это уникальный проект, в котором артисты не только учатся танцевать, но и соревнуются между собой за звание профессионалов. Специально к новому сезону телеканал «Россия-1» запустил масштабный флешмоб #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА



Танцуют все - мамы и папы, бабушки и дедушки, дети, артисты, спортсмены - и публикуют видео с танцами на своих страницах в социальных сетях. Присоединяйтесь и вы к нашему движению!



Учат страну танцам профессиональные хореографы и участники шоу «Танцы со звёздами».

Видео-уроки можно найти в онлайне на официальных страницах телеканала Россия. Правила просты: запоминайте движения, записывайте видео своего танца и публикуйте в своих социальных сетях с хэштегом #россиятанцуетдома. Лучшие видео вы увидите в эфире нашего телеканала!





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



