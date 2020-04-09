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В Орловской области приняты значимые социальные поправки в бюджет региона

Сегодня состоялось 46-е внеочередное заседание Орловского облсовета.


Основной вопрос повестки дня − проект Закона Орловской области «О ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Документ подготовлен в рамках исполнения Указа Президента РФ от 20 марта 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Срок введения выплаты семьям сокращен Президентом РФ на 1 месяц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

По прогнозным данным право на такую выплату на Орловщине приобретут свыше 25 тыс. детей, в семьях которых доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Орловской области за 2 квартал 2019 года – 10362 рублей. Размер ежемесячной выплаты соответствует половине величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе на 2 квартал 2019 года, будет равен 5 158 рублей.

Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты предложено на условиях софинансирования из средств федерального и регионального бюджетов в процентном соотношении 95% к 5% в 2020 году. На эти цели потребуются средства областного бюджета в объеме 79 млн рублей. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в настоящее время предусмотрено из средств федерального бюджета 759,7 млн рублей.

В целом безвозмездные поступления в региональную казну на важные социальные нужды увеличены в общем объеме более чем на 1,5 млрд рублей. Речь идет о таких направлениях, как ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педработникам, закупка медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
9 апреля 2020 года
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