Домашних животных не разлучат с хозяевами, отправляющимися на карантин Россельхознадзор упрощает правила ввоза домашних животных для граждан, возвращающихся в Россию из других стран по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации.





В частности, допускается ввоз таких животных в сопровождении ветеринарных паспортов без отметок компетентного органа страны-вывоза о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.



Также допускается ввоз в сопровождении ветеринарных сертификатов, в которых не заполнены графы, касающиеся номеров рейсов и маршрутов следования.



При этом территориальные управления Россельхознадзора в местах пересечения границы Российской Федерации будут оформлять предписания об изолировании таких животных вместе с гражданами, как минимум на 14 дней, в режиме, предписанном гражданам. О ввозе животных будут информироваться органы управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, в регион ответственности которых направляются их владельцы или законные представители.



В случаях, когда владельцы животных находятся на карантине, животных следует содержать без права выгула. В таком случае

животное может быть направлено в иное место для изолированного содержания.



Кроме того, Россельхознадзором совместно с администрациями пунктов пропуска в аэропортах прорабатывается вопрос об организации мест передержки животных, которые не могут быть направлены после ввоза в Россию для последующего проживания совместно с их владельцами или законными представителями, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



