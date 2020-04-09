В Орловской области мошенники пытаются нажиться на коронавирусе О случаях мошеннических действий, направленных на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, а также содержащих признаки уголовно-наказуемых деяний, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.





По информации одной из подведомственных организаций Роспотребнадзора, неизвестные лица, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19», при отказе от покупки угрожают применением административных мер воздействия.



В этой связи региональное ведомство рекомендует проявлять бдительность. Обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и Управление Роспотребнадзора по Орловской области: по телефону - (4862) 41-51-97, на электронный адрес: uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу: 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



