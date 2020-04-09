Предприниматель предложил орловским врачам горячие комплексные обеды - бесплатно

В работу включилась известная компания, которая работает не только в Орле, но и столице. Именно московский опыт помощи врачам больницы в Коммунарке и перенесли в Орел.



Ради того, чтобы доставить горячие обеды, пришлось временно перепрофилироваться.



Владислав Марченко, предприниматель: «То, что мы готовим, - роллы, мы понимали, что это не подойдет. Мы предложили комплексные обеды, быстро их разработали, и каждый день мы доставляем врачам первое, второе и напитки. Я в этом регионе вырос, у самого двое детей. Ситуация страшная, которая происходит на данный момент времени, ну и решили помогать, пока это возможно.





Татьяна Напольских

9 апреля 2020 года



