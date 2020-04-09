Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Врач не должен быть голодным. Орловский предприниматель вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом – он кормит врачей бесплатными обедами.





- Кто наживается на вирусе? В региональном Роспотребнадзоре опровергли информацию, что их сотрудники требуют закупать брошюры по профилактике коронавируса.





- За выплаты на детей от 3 до 7 лет народные избранники области проголосовали единогласно.





- В областном центре появятся молодые деревья. Городские власти Орла нашли способ удаления пней.