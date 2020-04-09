«Банковские» мошенники опять активизировались

75-летняя жительница Мценска обратилась в полицию и рассказала о том, что ей на телефон позвонили неизвестные, представившиеся службой безопасности банка. Они сообщили, что с ее банковского счета неустановленные лица пытаются похитить денежные средства. Для того чтобы спасти сбережения, женщине предложили перевести их на другой счет. Гражданка отправилась к ближайшему банкомату и в результате нескольких платежей перевела злоумышленникам все свои средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, сообщаете пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В очередной раз сотрудники полиции напоминают:



Звонки из банков поступают с официальных номеров, которые опубликованы на сайте банка или напечатаны на обратной стороне банковской карты. При помощи поискового запроса в сети Интернет Вы можете проверить любой номер телефона на принадлежность к банковской организации. Если Вам звонят с неизвестного номера – стоит насторожиться. Под любым предлогом прекратите разговор и перезвоните в банк по официальному номеру телефона, указанному на вашей карте.



Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные и сведения своих банковских счетов и карт. Если Вам предлагают перевести куда-либо Ваши денежные средства, или назвать номер карты и код с ее обратной стороны для отмены операции, а также назвать пароль, который Вы получите через смс – будьте осторожны, это мошенники!



Не предпринимайте поспешных решений. Посоветуйтесь сначала с родственниками, знакомыми, которым доверяете, или с сотрудниками полиции по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.