Орловца будут судить за неуплату налогов Уголовное дело о многомиллионной неуплате налогов направлено в суд.





Следствием установлено, что директора ООО «Стройэнерго» в период с 2013 по 2015 годы уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль указанной организации на сумму свыше 47 миллионов рублей, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



