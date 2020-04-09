Андрей Клычков: «Все политические силы должны объединиться в борьбе распространением коронавирусной инфекции»

Представители каждой из партий встретились сегодня с главой Орловской области. Сейчас все они - по одну сторону баррикады, которую регион пытается выстроить против вируса.

На встрече обсудили задачи, которые диктует сейчас жизнь. Одна из ключевых - это достоверная информация. Она необходима, чтобы исключить возможность появления панических настроений. Еще Андрей Клычков попросил разработать адекватные меры поддержки медицинских работников, малого и среднего бизнеса и малообеспеченных семей, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области