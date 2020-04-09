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Орловские депутаты поддержали законопроект о выплатах детям от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей

Внеочередная сессия прошла без приглашенных и без электронного голосования. Свою волю изъявляли по-старинке - поднятием руки.


Опасность распространения новой инфекции совсем не мифическая, а реальная - на сегодня в Орловской области зарегистрировано уже 17 случаев. Плюс пять - за последние сутки. О сложности ситуации говорили на внеочередном заседании облсовета. Но в то же время звучали и слова благодарности тем, кто находится сейчас на передовой, - врачам и сотрудникам скорой помощи. Помимо слов перешли и к действиям, вернее, предложениям.
 
Вполне реальная материальная помощь ждет малообеспеченные семьи. Депутаты единогласно поддержали законопроект о ежемесячных выплатах детям от трех до семи лет. Доплата составит 50% от минимальной заработной платы. Причем обещают, что начнутся выплаты на месяц раньше намеченного срока. 759 миллионов выделил на это федеральный центр и 39 миллионов  - Орловская область.
 
Новую меру социальной поддержки в регионе, по предварительным данным, получат родители примерно двадцати пяти тысяч детей. На выплату в размере 5 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Обсуждается и возможность материальной помощи семьям, где один из родителей потерял работу.
 
Поправки в бюджет пришлось внести не только из-за выплат детям. В сентябре начнутся и выплаты учителям - за классное руководство. На эти цели предусмотрели 128 миллионов рублей.



Анна Вайсергисер
9 апреля 2020 года
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