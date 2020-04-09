Взять оставленный телефон значит украсть

В ОМВД России по Орловскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже мобильного телефона ее ребенка стоимостью более 21 тысячи рублей. В беседе с полицейскими она пояснила, что гаджет был оставлен в одном из сетевых магазинов на столе.

Сотрудники уголовного розыска занялись установлением лица, совершившего кражу. Они изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в магазине, опросили возможных свидетелей. Полицейские установили, что к преступлению причастна 25-летняя девушка. Злоумышленница обратила внимание на мобильный телефон, оставленный без присмотра, и забрала его. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество.

Данной гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.