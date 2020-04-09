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Полиция установила причастность орловца к угону автомобиля

Автомобиль, которым неправомерно завладел злоумышленник, разыскали по горячим следам.


67-летний гражданин рассказал в полиции, что ночью пропал его автомобиль «Лада Приора». 
 
Сотрудники полиции и следователи опросили возможных свидетелей происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Тем же утром полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль в лесополосе недалеко от города.
 
Установить личность причастного к противоправному деянию гражданина удалось по горячим следам. Уже днем он был разыскан и доставлен в Отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшедшего.
Злоумышленником оказался мужчина 1977 года рождения. Он рассказал, что проник в салон машины, силой вскрыв дверь, затем доехал до окраины города и там оставил легковушку, намереваясь впоследствии разобрать ее и продать на запчасти, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
 
В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.



Орловское Информбюро
9 апреля 2020 года
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