Полиция установила причастность орловца к угону автомобиля

Автомобиль, которым неправомерно завладел злоумышленник, разыскали по горячим следам.

67-летний гражданин рассказал в полиции, что ночью пропал его автомобиль «Лада Приора».



Сотрудники полиции и следователи опросили возможных свидетелей происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Тем же утром полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль в лесополосе недалеко от города.



Установить личность причастного к противоправному деянию гражданина удалось по горячим следам. Уже днем он был разыскан и доставлен в Отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшедшего.

Злоумышленником оказался мужчина 1977 года рождения. Он рассказал, что проник в салон машины, силой вскрыв дверь, затем доехал до окраины города и там оставил легковушку, намереваясь впоследствии разобрать ее и продать на запчасти, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.