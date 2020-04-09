ОГЭ-2020: Девятиклассники будут сдавать только два обязательных экзамена Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.





В девятых классах останется всего два обязательных ОГЭ: русский язык и математика. Экзамены по выбору проводиться не будут. Всего ОГЭ в этом году должны сдавать более 1,4 миллиона школьников. По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, причины таких изменений в том, что экзамен в 9-х классах сдает в два раза больше ребят, чем ЕГЭ - в одиннадцатых. Анзор Музаев: «Это более массовый экзамен. Уменьшив число предметов до двух, мы уменьшаем поток сдающих. Уменьшим количество дней и пунктов проведения экзамена». Сейчас готовится приказ, который позволит регионам в зависимости от эпидемической обстановки самим определить сроки проведения ОГЭ - по завершению учебного года. И согласовать это решение нужно будет с федеральным центром, пишет «Российская газета» Ранее девятиклассники должны были писать четыре предмета ОГЭ: обязательные - русский язык и математика и два предмета - по выбору.





Орловское Информбюро

9 апреля 2020 года



