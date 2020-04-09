Врачи орловских больниц благодарят за доставку обедов Медиков кормят предприниматели. Не отстают от них и студенты.





Некоторые представители орловского бизнеса не стали ждать указаний и инструкций, и, несмотря на то, что сами сейчас находятся не в лучшем положении, начали помогать врачам. Кафе японской кухни решило взять на себя заботу о питании инфекционистов больницы имени Боткина - каждый день им бесплатно доставляют горячие обеды. Пример переняли у столицы, где эта же сеть кормила медперсонал больницы в Коммунарке, объединившись, кстати, со своими конкурентами. Первое, второе и компот - нехитрый, но очень нужный набор на 12 человек каждый день в больницу имени Боткина привозят сотрудники орловского кафе японской кухни. Дюжина - потому что именно столько врачей сегодня трудится в инфекционном отделении медучреждения. Ради того, чтобы бесплатно накормить их горячими обедами, в компании даже временно перепрофилировались: вместо роллов стали готовить привычные всем обеды. Затраты не настолько большие, признается предприниматель. Поддержка тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом, гораздо важнее. Пищеблок больницы готовит только для пациентов. Альбина Шманёва, заведующая производством пищеблока городской больницы им. С.П. Боткина: «Врачи работают у нас круглые сутки. У них нет возможности покидать своё инфекционное отделение. Нет возможности себе готовить и что-то приобретать. Спасибо большое ребятам, что они оказывают такую поддержку». Поддержать медработников решили и студенты техникума технологии имени Русанова и Орловского техникума сферы услуг. Несмотря на то, что ребята сейчас занимаются дистанционно, практику они проходят на дому. Там же ребята и испекли плюшки и торты для врачей больниц им. Семашко и Боткина. Социальную ответственность сегодня проявляют сотни предпринимателей и волонтёров по всей стране. Общепиты бесплатно кормят врачей-инфекционистов, автомагазины предоставляют для нужд медиков транспорт с водителями - примеров масса. Орловское кафе японской кухне пообещало помогать персоналу больницы имени Боткина столько, сколько будет необходимо.





Антон Киселёв

9 апреля 2020 года



