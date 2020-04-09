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Власти города и области проехали по Орлу

Проверили, как идет дезинфекция улиц и подъездов. Узнали, с какими проблемами сталкиваются коммунальные службы.


Вопрос безопасности орловцев в связи с распространением коронавирусной инфекции и уборка города - главные темы на повестке. Погода как раз способствует приведению санитарной уборки улиц. 
 
Игорь Тиньков, зампред правительства Орловской области по инфраструктуре: «Задача губернатором была поставлена, чтобы мы к 1 мая привели город в порядок. Думаю, что муниципальные власти готовы к этому, мы будем оказывать содействие, чтобы не только мы подмелись и умылись, но и с ямочным ремонтом к майским праздникам закончили». 
 
Но предприятие, которое ведет эту работу, сейчас испытывает дефицит кадров. Часть работников «Спецавтобазы» находятся на самоизляции. Потому готовы принять в свои ряды тех, кто ищет работу. А ее - немало.
 
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Ежедневно с улиц города Орла вывозятся порядка ста тонн уличного смёта, работы ведутся круглосуточно. Сегодня мы приступили к повторной обработке улично-дорожной сети обрабатывающими бактерицидными материалами».
 
Продолжается и дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Причем идет уже повторная обработка средством, которое рекомендовано Роспотребнадзором. 
 
Сергей Мартюхин, генеральный директор МУП ЖРЭП (Заказчик): «В стоимость отдельных услуг это не формируется, это входит в стоимость услуг, которые жители оплачивают за содержание своего имущества».
И, несмотря на все меры по недопущению распространения коронавируса, лучшая профилактика для каждого - как можно больше времени проводить дома. 
 
К орловцам с просьбой оставаться дома обратился мэр города Василий Новиков: «Уважаемые жители! Посидите до конца так называемого карантина дома, в самоизоляции. Особенно обращаю на это внимание жителей старше 60 лет».
 
 А пока - город преображается. Впереди окраска ограждений, мостов, ремонт дорожной сети.



Юлия Опанасюк
9 апреля 2020 года
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